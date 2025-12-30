Физики объяснили, как зимняя куртка согревает нас

Физики объяснили, как зимняя куртка согревает насС научной точки зрения
Зимние куртки согревают благодаря отводу тепла при помощи проводимости, конвекции и излучения. При этом они остаются воздухопроницаемыми, позволяя поту испаряться.
За последние 20 лет инженеры также разработали чрезвычайно тонкие синтетические волокна, способные более эффективно удерживать тепло, и методы обработки, благодаря которым натуральный пух отталкивает воду, а не впитывает её. Были созданы дышащие мембраны с множеством мельчайших пор, позволяющих поту испаряться, тонкие светоотражающие слои, передающие тепло тела обратно к нам, а также покрытия, которые накапливают и высвобождают тепло при изменении температуры, и сверхлёгкие материалы.
В совокупности все эти инновации дают дизайнерам гораздо больший контроль над теплоизоляцией, воздухопроницаемостью и комфортом, чем когда-либо ранее.
Универсальной зимней куртки на все случаи жизни до сих пор не существует. Большинство предметов одежды не адаптируются к окружающей среде. Однако некоторые учёные сейчас работают над созданием подобного текстиля. Если у них получится, то мы будем носить одежду, которая будет сама перестраиваться в зависимости от внешних условий.