Физики разработали новый метод подавления «шума» в квантовых компьютерах

Новый метод использует математический прием, похожий на разложение изображения на составляющие цвета. Он позволяет эффективно выделять шумовые частоты и разрабатывать методы их подавления.

Доктор Шуо Сун, руководитель исследовательской группы, считает, что эта технология поможет создавать более надежные и мощные квантовые компьютеры.

Квантовые компьютеры имеют огромный потенциал для решения сложнейших задач в медицине, материаловедении и других областях. Ученые всего мира активно работают над совершенствованием этой технологии, и борьба с шумом является одной из ключевых проблем на этом пути.