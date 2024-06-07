Физики разработали новый метод подавления «шума» в квантовых компьютерах

Опубликовано 07 июня 2024, 22:25
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Физики разработали новый метод подавления «шума» в квантовых компьютерахОн использует математический прием
Физики из Университета Колорадо в Боулдере разработали новый метод подавления «шума» в квантовых компьютерах. Квантовые компьютеры невероятно чувствительны к внешним помехам, которые могут нарушить работу системы. Ученые предложили метод анализа и подавления шума на основе преобразования Фурье.
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Новый метод использует математический прием, похожий на разложение изображения на составляющие цвета. Он позволяет эффективно выделять шумовые частоты и разрабатывать методы их подавления.
Доктор Шуо Сун, руководитель исследовательской группы, считает, что эта технология поможет создавать более надежные и мощные квантовые компьютеры.
Квантовые компьютеры имеют огромный потенциал для решения сложнейших задач в медицине, материаловедении и других областях. Ученые всего мира активно работают над совершенствованием этой технологии, и борьба с шумом является одной из ключевых проблем на этом пути.