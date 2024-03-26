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Наука и технологии
Опубликовано 26 марта 2024, 21:36
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Физики создали новый магнитный материал для увеличения памяти компьютера

Его легко создавать в виде тонких пленок
Физики из RIKEN разработали новый магнитный материал, который может значительно увеличить плотность хранения памяти и скорость записи данных в компьютерах. Их исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Для хранения данных используются материалы, которые создают различные магнитные узоры по всей поверхности. Обычно для этой цели применяются ферромагнетики, такие как железо и кобальт. Однако они не идеальны из-за возможности нежелательного магнитного воздействия на соседние области, что может привести к потере данных.

Антиферромагнитные материалы, в которых магнитные поля соседних атомов ориентированы в противоположных направлениях, могут решить эти проблемы. Однако для кодирования и чтения данных в них требуются специальные методы.

Физики из RIKEN впервые продемонстрировали аномальный эффект Холла в антиферромагнитном металле, содержащем рутений и кислород. Этот материал легко создавать в виде тонких пленок, что делает его привлекательным для практического использования в компьютерах.

Источник:RIKEN
Автор:Булат Кармак
Теги:
#память
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#магнит
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#исследование