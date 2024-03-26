Физики создали новый магнитный материал для увеличения памяти компьютера

Для хранения данных используются материалы, которые создают различные магнитные узоры по всей поверхности. Обычно для этой цели применяются ферромагнетики, такие как железо и кобальт. Однако они не идеальны из-за возможности нежелательного магнитного воздействия на соседние области, что может привести к потере данных.

Антиферромагнитные материалы, в которых магнитные поля соседних атомов ориентированы в противоположных направлениях, могут решить эти проблемы. Однако для кодирования и чтения данных в них требуются специальные методы.

Физики из RIKEN впервые продемонстрировали аномальный эффект Холла в антиферромагнитном металле, содержащем рутений и кислород. Этот материал легко создавать в виде тонких пленок, что делает его привлекательным для практического использования в компьютерах.