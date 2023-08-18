Физики впервые наблюдали спаривание электронов, предсказанное ещё в 1970-х годах

Физики впервые наблюдали спаривание электронов, предсказанное ещё в 1970-х годахИ это самый настоящий прорыв в науке
Физики из Гамбургского университета совершили прорыв, впервые наблюдая квантовый эффект спаривания двух электронов.
Этот удивительный эффект был предсказан японскими учёными ещё в начале 1970-х годов. Он открывает двери к созданию новых сверхпроводников и снижению шума в квантовых компьютерах.
Обычно электроны, имея одинаковый отрицательный заряд, отталкиваются друг от друга. Однако, когда они «склеиваются» в пары, их поведение кардинально меняется. Такие пары, становясь бозонами, могут существовать в одном месте или двигаться синхронно.
Для эксперимента учёные «заперли» электроны в миниатюрных «клетках» из серебра, созданных на поверхности сверхпроводника. Результаты показали, что ограниченные в движении электроны научились спариваться, «заимствуя» эту способность от сверхпроводника.
Данное открытие может стать ключом к созданию сверхпроводящих материалов на наноуровне.