Физики впервые наблюдали спаривание электронов, предсказанное ещё в 1970-х годах

Этот удивительный эффект был предсказан японскими учёными ещё в начале 1970-х годов. Он открывает двери к созданию новых сверхпроводников и снижению шума в квантовых компьютерах.

Обычно электроны, имея одинаковый отрицательный заряд, отталкиваются друг от друга. Однако, когда они «склеиваются» в пары, их поведение кардинально меняется. Такие пары, становясь бозонами, могут существовать в одном месте или двигаться синхронно.

Для эксперимента учёные «заперли» электроны в миниатюрных «клетках» из серебра, созданных на поверхности сверхпроводника. Результаты показали, что ограниченные в движении электроны научились спариваться, «заимствуя» эту способность от сверхпроводника.

Данное открытие может стать ключом к созданию сверхпроводящих материалов на наноуровне.