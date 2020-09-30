Флагманская видеокарта NVIDIA RTX 3090 оказалась размером с консоль Xbox Series X

Источником свежей пищи для обсуждений стал главный редактор издания The Verge Том Уоррен, опубликовавший изображение, на котором рядом поставлены и NVIDIA RTX 3090, и Xbox Series X. На фото видно, что в высоту видеокарта будет обгонять новую консоль, в то время как игровая приставка окажется шире видеоадаптера. Но уже сейчас можно сойтись на том, что оба девайса оказались очень крупными.