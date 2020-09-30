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Флагманская видеокарта NVIDIA RTX 3090 оказалась размером с консоль Xbox Series X
Мы, конечно, подозревали ее гигантизм, но не настолько же...
Анонс новой линейки видеокарт NVIDIA состоялся еще в начале сентября 2020 года, но до сих пор оставалось загадкой, насколько крупной окажется флагманская модель — RTX 3090. Судя по фото, опубликованному в сети накануне, новинка будет размером с грядущей консолью Microsoft — Xbox Series X.
Источником свежей пищи для обсуждений стал главный редактор издания The Verge Том Уоррен, опубликовавший изображение, на котором рядом поставлены и NVIDIA RTX 3090, и Xbox Series X. На фото видно, что в высоту видеокарта будет обгонять новую консоль, в то время как игровая приставка окажется шире видеоадаптера. Но уже сейчас можно сойтись на том, что оба девайса оказались очень крупными.
Напомним, что в теории NVIDIA RTX 3090 должна быть доступна к покупке прямо сейчас, но из-за повышенного спроса видеокарту все еще практически невозможно купить. В свою очередь релиз Xbox Series X намечен на 10 ноября 2020 года.