Флагманские наушники Sony WH-1000XM5 получили новый дизайн и более высокую цену

Флагманские наушники Sony WH-1000XM5 получили новый дизайн и более высокую ценуНо плюсов всё же больше, чем минусов
В первую очередь, это связано с изменением дизайна устройства. Теперь наушники не могут складываться так, как они это делали ранее. В этом плане новинка больше походит на те же AirPods Max, чем на WH-1000XM4.
Вместе с тем вес девайса даже уменьшился. Теперь он составляет всего 250 г.
Если верить первым обзорам наушников, переход Sony с 40 на 30-мм драйверы сильно повлиял на звучание устройства. Звук стал более плотным, детальным, а низкие частоты — более чистыми.
Также стоит отметить функцию активного шумоподавления. Она, являясь отличительной особенностью серии, не могла подвести. Так оно и оказалось — новая модель лучше справляется с уличными шумами.
Но у всего этого есть и минус — все эти улучшения доступны по чуть более высокой чем ранее цене. Sony WH-1000XM5 стоят 399 долларов, что на 50 долларов дороже предыдущего поколения.