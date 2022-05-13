Флагманские наушники Sony WH-1000XM5 получили новый дизайн и более высокую цену

В первую очередь, это связано с изменением дизайна устройства. Теперь наушники не могут складываться так, как они это делали ранее. В этом плане новинка больше походит на те же AirPods Max, чем на WH-1000XM4.

Вместе с тем вес девайса даже уменьшился. Теперь он составляет всего 250 г.

Если верить первым обзорам наушников, переход Sony с 40 на 30-мм драйверы сильно повлиял на звучание устройства. Звук стал более плотным, детальным, а низкие частоты — более чистыми.