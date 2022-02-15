Флагманские смартфоны 2022 года уже скоро начнут выходить на разогнанном процессоре

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Флагманские смартфоны 2022 года уже скоро начнут выходить на разогнанном процессореЗаметно раньше, чем ожидалось изначально
Не так много флагманов получили Snapdragon 8 Gen 1 в качестве основы. А уже, если верить слухам, Qualcomm вовсю готовится к выпуску разогнанной версии данного чипа.
Речь идёт о так называемом Snapdragon 8 Gen 1 Plus. SoC, которая изначально должна была выйти во второй половине 2022 года, может быть представлена в ближайшие месяцы. Связано это, по словам инсайдеров, с тем, что компания недовольна качеством выпускаемых силами Samsung процессоров Snapdragon 8 Gen 1.
Ожидается, что новое поколение будет производиться полностью силами заводов TSMC. При этом, в отличие от предшественника, Plus-версия чипа получит увеличенную тактовую частоту ядер CPU и GPU. При этом также у новой модели ожидается увеличенное энергопотребление и тепловыделение.
Источник: Weibo