Флагманские смартфоны 2022 года уже скоро начнут выходить на разогнанном процессоре

Речь идёт о так называемом Snapdragon 8 Gen 1 Plus. SoC, которая изначально должна была выйти во второй половине 2022 года, может быть представлена в ближайшие месяцы. Связано это, по словам инсайдеров, с тем, что компания недовольна качеством выпускаемых силами Samsung процессоров Snapdragon 8 Gen 1.

Ожидается, что новое поколение будет производиться полностью силами заводов TSMC. При этом, в отличие от предшественника, Plus-версия чипа получит увеличенную тактовую частоту ядер CPU и GPU. При этом также у новой модели ожидается увеличенное энергопотребление и тепловыделение.