Флагманский робот-пылесос Dreame L10s Pro Ultra с влажной уборкой и самоочисткой представлен в РФ

Флагманский робот-пылесос Dreame L10s Pro Ultra с влажной уборкой и самоочисткой представлен в РФА ограниченное количество времени еще и по акционной цене
Робот оснащен технологией MopExtend, позволяющей убирать труднодоступные места, такие как плинтусы и углы.
Полное самообслуживание включает автоматическую очистку швабры водой при температуре 58 градусов, сушку горячим воздухом, самоопустошение мусоросборника и автоматическую заправку водой и чистящими средствами.
Мощность всасывания 7000 Па позволяет очищать различные напольные покрытия. Технология Intelligent Pathfinder с 3D-сканированием помогает роботу обходить предметы и распознавать типы помещений для оптимальной уборки.
В режиме чистки ковров мощность всасывания увеличивается, швабры поднимаются на 10.5 мм, предотвращая намокание ковров.
Аккумулятор емкостью 5200 мАч обеспечивает до 220 минут работы, что позволяет убирать до 205 м2 за одну зарядку. Система DuoScrub эффективно удаляет стойкие пятна.
Промо-акция «Неделя Dreame» с 16 по 27 мая позволит приобрести L10s Pro Ultra за 94 990 рублей вместо 99 990 рублей.