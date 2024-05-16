Флагманский робот-пылесос Dreame L10s Pro Ultra с влажной уборкой и самоочисткой представлен в РФ

Робот оснащен технологией MopExtend, позволяющей убирать труднодоступные места, такие как плинтусы и углы.

Полное самообслуживание включает автоматическую очистку швабры водой при температуре 58 градусов, сушку горячим воздухом, самоопустошение мусоросборника и автоматическую заправку водой и чистящими средствами.

Мощность всасывания 7000 Па позволяет очищать различные напольные покрытия. Технология Intelligent Pathfinder с 3D-сканированием помогает роботу обходить предметы и распознавать типы помещений для оптимальной уборки.