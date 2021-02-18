Flash Player принудительно удаляют из Windows 10

Сейчас же, как выяснилось, Flash Player будет удаляться автоматически после того, как пользователь загрузит накопительное обновление за февраль. Такой способ удаления устаревшего компонента доступен для пользователей Windows 10 20H2, Windows 10 (2004) и более ранних версий с официальной поддержкой.

Соответствующее обновление Microsoft начала распространять в этом месяце, а в течение ближайших недель его смогут скачать владельцы всех совместимых устройства. Узнать, можно ли скачать его уже сейчас можно посредством “Центра обновлений Windows”. Отмечается, что процесс установки обновления происходит быстро, а по окончанию удалить его из ОС обычными способами уже не получится.