Флешмоб «не зашёл»: в России оштрафовали фермера за съёмку с дрона написанных им в поле слов «Я Русский»

Он сразу явился в полицию и оплатил штраф. По словам проштрафившегося гражданина, сумма составила 40 тысяч рублей. В Нижегородской области действует запрет на применение частных дронов в период проведения СВО.

Фермер рассказал, что, несмотря на штраф, в полиции его поддерживали, жали руки. «Полицейские меня тоже поддержали. Когда приходил в отдел, мне все жали руки», — рассказал мужчина.