16:32, 14 июня 2023
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Флешмоб «не зашёл»: в России оштрафовали фермера за съёмку с дрона написанных им в поле слов «Я Русский»Но мужчина не расстроен
Фермер из Арзамасского района Нижегородской области трактором сделал в поле огромную надпись «Я Русский», которую снял на камеру своего дрона. Вскоре мужчина, не знавший о запрете на использование частных БПЛА на территории региона, был оштрафован.
Он сразу явился в полицию и оплатил штраф. По словам проштрафившегося гражданина, сумма составила 40 тысяч рублей. В Нижегородской области действует запрет на применение частных дронов в период проведения СВО.
Фермер рассказал, что, несмотря на штраф, в полиции его поддерживали, жали руки. «Полицейские меня тоже поддержали. Когда приходил в отдел, мне все жали руки», — рассказал мужчина.
Источник:Регнум
Автор:Андрей КадуковТеги:
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