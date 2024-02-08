Флешмоб «Я в 21»: эксперты предупредили о сборе ваших данных нейросетями

Эксперты предупреждают, что подобные данные могут использоваться не только профессионалами, но и государственными структурами или иностранными агентами для обучения нейросетей.

По мнению Эльдара Муртазина из Mobile Research Group, хотя организовать флешмоб с целью тренировки нейросетей сложно, участники флешмоба, вольно или невольно, предоставляют ценные данные для обучения систем искусственного интеллекта.

Однако главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов утверждает, что государству нет нужды добывать данные своих граждан, так как у него уже есть снимки из паспортов.