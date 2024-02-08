Флешмоб «Я в 21»: эксперты предупредили о сборе ваших данных нейросетями

Флешмоб «Я в 21»: эксперты предупредили о сборе ваших данных нейросетямиБудьте осторожны
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Эксперты предупреждают, что подобные данные могут использоваться не только профессионалами, но и государственными структурами или иностранными агентами для обучения нейросетей.
По мнению Эльдара Муртазина из Mobile Research Group, хотя организовать флешмоб с целью тренировки нейросетей сложно, участники флешмоба, вольно или невольно, предоставляют ценные данные для обучения систем искусственного интеллекта.
Однако главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов утверждает, что государству нет нужды добывать данные своих граждан, так как у него уже есть снимки из паспортов.
По-настоящему бить в набат стоит, когда начнутся флешмобы уровня «сфотографируйтесь с бородой Деда Мороза и без нее», «с балаклавой и без нее», «с накладным носом и без него» — это уже действительно будет тренировка нейросетей для поисково-розыскных работ.
Специалисты отмечают, что количество данных, используемых для обучения нейросетей, постоянно растет. Советы пользователю включают в себя публикацию меньшего количества фотографий, чтобы предотвратить «заимствование» информации системами искусственного интеллекта.