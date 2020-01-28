Фонд Билла Гейтса направил 10 млн долларов на устранение новейшего коронавируса

Согласно имеющимся данным, в самый эпицентр эпидемии — Китай — было отправлено 5 млн долларов, которые были переданы для борьбы с инфекцией не только государственным, но также и частным компаниями. Планируется, что выделенные деньги будут потрачены как на сдерживание инфекции, так и на создание вакцины против нее.

Оставшиеся 5 млн долларов будут направлены на финансирование Центров по контролю и предотвращению болезней при Африканском Союзе. Данная часть выделенной суммы планируется использовать для скрининга, материальной поддержки лабораторий, а также для ухода за зараженными на территории всех государств Африки.