Фонд из Вьетнама построит дата-центр за $1,5 млрд

Дата-центр мощностью 150 мегаватт будет возводиться поэтапно, и первая часть объекта должна заработать в течение двух лет. Об этом сообщил генеральный директор фонда Луи Нгуен. В настоящее время компания ищет инвесторов, включая местные банки, которые могут предоставить финансирование, а также компании, готовые участвовать в проекте.

Решение о строительстве связано с новыми законами Вьетнама в области хранения данных. В 2022 году правительство страны обязало иностранные технологические компании хранить пользовательские данные на территории Вьетнама. А в 2023 году было введено требование к социальным платформам предоставлять властям информацию о пользователях по запросу.

Ранее многие компании хранили данные в Сингапуре, но теперь, по словам Луи Нгуена, они вынуждены размещать информацию внутри страны. Он отметил, что в настоящее время во Вьетнаме уже действует около 200 мегаватт дата-центров, но для удовлетворения спроса со стороны иностранных компаний потребуется еще столько же.