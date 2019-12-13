Forbes признал уникальность российской подлодки

Так, журналисты Forbes отмечают, что ключевой особенностью российской подлодки является дизель-электрическая энергетическая установка, состоящая из свинцово-кислотных аккумуляторов усиленного типа, а также дизельного генератора, с помощью которого ее перезаряжают. В качестве сильных сторон подлодки журналисты указали ее небольшие габариты и относительно маленькие расходы за содержание экипажа. Также была выделена способность неатомной подводной лодки отключать практически все свои системы, что позволяет ей быть практически незаметной для вражеской стороны.

Напомним, что Б-274 "Петропавловск-Камчатский" представляет из себя дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка". Буквально 25 ноября текущего года судно приняли в состав Тихоокеанского флота ВМФ России.