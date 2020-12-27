Наука и технологии
Сегодня 12:10
Ford воплотила в жизнь виртуальный спорткар
На это ушло семь недель
В этом году проводился конкурс, участники которого должны были показать свое видение суперкара Ford. В результате, виртуальный автомобиль победителя был воплощен в жизнь.
Первого места в конкурсе удостоился дизайнер Ford Артуро Ариньо, который представил виртуальный спорткар Team Fordzilla P1. Причем, лучший суперкар выбирали путем голосования в Twitter.
Сейчас же инженеры компании подготовили полноразмерный прототип задумки Артуро Ариньо. Машина оснащена стеклянной крышей, почти полностью закрытыми задними колесами, а также несколькими аэродинамическими деталями на корме.По словам дизайнера, при разработке концепта автомобиля он вдохновлялся серийным спорткаром Ford GT.
Длина полученного прототипа составила 4731 мм, тогда как в ширину он соответствует 2000 мм, а в высоту 895 мм. Воплощение виртуального электрокара в реальный заняло семь недель.