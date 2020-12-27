Ford воплотила в жизнь виртуальный спорткар

Первого места в конкурсе удостоился дизайнер Ford Артуро Ариньо, который представил виртуальный спорткар Team Fordzilla P1. Причем, лучший суперкар выбирали путем голосования в Twitter.

Сейчас же инженеры компании подготовили полноразмерный прототип задумки Артуро Ариньо. Машина оснащена стеклянной крышей, почти полностью закрытыми задними колесами, а также несколькими аэродинамическими деталями на корме.По словам дизайнера, при разработке концепта автомобиля он вдохновлялся серийным спорткаром Ford GT.