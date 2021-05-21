Формирование самого большого в мире айсберга показали на видео

Соответствующее видео было опубликовано в социальной сети Twitter с аккаунта ЕКА. В ролике можно посмотреть на склейку фотографий с момента зарождения самого большого айсберга в мире. В ЕКА отметили, что данная анимация была реализована с помощью снимков, полученных с космического аппарата Sentinel-1 программы Copernicus.