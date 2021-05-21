Наука и технологии
Вчера в 15:49
Формирование самого большого в мире айсберга показали на видео
Речь о А-76
Представители европейского космического агентства (ЕКА) поделились роликом, в котором показано формирование самого большого в мире айсберга — А-76.
Соответствующее видео было опубликовано в социальной сети Twitter с аккаунта ЕКА. В ролике можно посмотреть на склейку фотографий с момента зарождения самого большого айсберга в мире. В ЕКА отметили, что данная анимация была реализована с помощью снимков, полученных с космического аппарата Sentinel-1 программы Copernicus.
Напомним, что нескольким ранее источники сообщили, что 13 мая айсберг А-76 откололся со стороны шельфового ледника Фильхнера. По размерам образовавшийся айсберг соответствует 170 км, а в ширину — 25 км. Его площадь оценивается в 4320 квадратных километров, что равносильно территории испанского острова Майорка.