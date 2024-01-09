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Наука и технологии
22:59, 09 января 2024
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Formlabs создала cмолу для печати зубных протезов на 3D-принтере

Она прошла сертификацию

На выставке CES 2024 компания Formlabs представила свой новый продукт — смолу Premium Teeth Resin. Этот материал, разработанный для стоматологии, позволяет изготавливать на 3D-принтерах зубные протезы и временные восстановления для имплантатов.

Formlabs создала cмолу для печати зубных протезов на 3D-принтере

© Ferra.ru

Материал прошел сертификацию FDA как биосовместимый материал класса II, а также подтвердил долгий срок службы.

Также при использовании нового материала Premium Teeth Resin при 3D-печати можно точно подобрать цвет, чтобы протезы максимально сочетались с естественной улыбкой.

Ранее мы писали, что инженеры из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) совершили прорыв в области робототехники, создав роботизированную руку, которая воссоздает человеческую анатомию с невероятной точностью. Используя усовершенствованную 3D-печать, команда разработала руку с «костями», связками и сухожилиями, изготовленными из различных полимеров.

Источник:Engadget
Автор:Булат Кармак
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#технологии
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#3d
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#3D-печать
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