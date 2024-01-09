Formlabs создала cмолу для печати зубных протезов на 3D-принтере

Formlabs создала cмолу для печати зубных протезов на 3D-принтереОна прошла сертификацию
На выставке CES 2024 компания Formlabs представила свой новый продукт — смолу Premium Teeth Resin. Этот материал, разработанный для стоматологии, позволяет изготавливать на 3D-принтерах зубные протезы и временные восстановления для имплантатов.
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Материал прошел сертификацию FDA как биосовместимый материал класса II, а также подтвердил долгий срок службы.
Также при использовании нового материала Premium Teeth Resin при 3D-печати можно точно подобрать цвет, чтобы протезы максимально сочетались с естественной улыбкой.
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