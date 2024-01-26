Фото фекалий на спутниковых снимках привели сразу к четырем колониям пингвинов

Открытие было сделано благодаря обнаружению следов фекалий пингвинов на снимках, сделанных спутниками мониторинга изображений Maxar WorldView-2 и Sentinel-2 Европейского космического агентства.

С помощью этих данных ученые обнаружили четыре новые колонии, что увеличило общее количество известных гнездовых колоний императорских пингвинов до 66.

Найденные колонии состоят из небольших групп, в каждой из которых живет менее 1000 пар птиц. Некоторые из новых колоний находятся рядом с уже известными местами обитания пингвинов, в то время как другие расположены в более отдаленных районах.

Императорские пингвины — самые крупные виды пингвинов, вес которых может достигать 45 кг. Они размножаются в Антарктиде в самое холодное время года и выращивают детенышей на замерзших участках морского льда. Однако из-за потепления климата и таяния морского льда этот вид находится под угрозой.