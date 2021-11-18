Фотографии Советского спутника, сбитого российскими военными

Теперь же в сети появились и изображения обломков аппарата. Ими поделились специалисты американской компании Numerica Corp., основной деятельностью которой является отслеживание космического мусора.

Правда, из более чем 1500 отслеживаемых фрагментов спутника, наземный оптический телескоп разглядел лишь часть останков.