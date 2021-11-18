Фотографии Советского спутника, сбитого российскими военными

Фотографии Советского спутника, сбитого российскими военнымиИ это лишь часть образовавшихся обломков
Теперь же в сети появились и изображения обломков аппарата. Ими поделились специалисты американской компании Numerica Corp., основной деятельностью которой является отслеживание космического мусора.
Правда, из более чем 1500 отслеживаемых фрагментов спутника, наземный оптический телескоп разглядел лишь часть останков.
Напомним, что «Космос-1408» находился на орбите с 1982 года. При этом после того, как Россия уничтожила аппарат, с осуждением этого действия выступили представители NASA и Пентагона. Якобы обломки космического аппарат несут угрозу Международной космической станции (МКС).
Так, например, после уничтожения космического аппарата, экипаж станции был вынужден какое-то время провести в пилотируемых кораблях. А всё из-за появления угрозы столкновения МКС с обломками.