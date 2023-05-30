Фотошоп задаром: adobe бесплатно продлевает лицензии россиянам

Американская компания Adobe, которая разрабатывает программы Photoshop, Premiere Pro, Illustrator и другие, начала бесплатно продлевать лицензии пользователям из России. Причина в том, что российским клиентам сложно осуществлять оплату с помощью карт местных банков. Источники сообщают, что некоторым пользователям удалось продлить свои подписки без оплаты. Важно отметить, что речь идёт о пользовательских лицензиях, а не о корпоративных.

По словам одного из источников, у пользователей, которые приобретали лицензии через официальный интернет-магазин Adobe, есть возможность автоматического продления после привязки карты. Бесплатное продление, скорее всего, рассматривается как подарок для тех клиентов, которые в настоящей ситуации не могут использовать карты для оплаты за рубежом, чтобы сохранить лояльность и поддержать пользователей в сложный период.

Эту информацию подтвердил другой источник, который сообщил, что автоматическое продление лицензий стало доступно полгода назад. Важно отметить, что в настоящее время нельзя приобрести новую подписку, только продлить уже имеющуюся.

Статус Adobe на российском рынке изменился в марте 2022 года, когда компания прекратила продажу своих программ в России. Кроме того, она ограничила доступ российским государственным СМИ к своим облачным хранилищам.