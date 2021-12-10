Фотосинтезирующие не сдаются: растения помогут бороться с глобальным потеплением

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Фотосинтезирующие не сдаются: растения помогут бороться с глобальным потеплениемК такому выводу пришли ученые
Группа ученых, включающая специалистов Национальной лаборатории Лоуренса и Калифорнийского университета в Беркли, выяснила, что растения с помощью фотосинтеза могут затормозить глобальное потепление, однако не остановить его полностью.
Ученые узнали, что в период с 1982 по 2020 год фотосинтез растений усилился на 12 процентов. При этом, за те же года глобальная концентрация углекислого газа в атмосфере выросла почти на 17 процентов. Ученые считают, что увеличение количества углекислого газа в атмосфере заставляет растения фотосинтезировать активнее.
Большая часть обработанного растениями углерода позже возвращается обратно в атмосферу с помощью дыхания. В итоге растения забирают примерно треть выбросов углекислого газа, что помогает бороться с глобальным потеплением.
Источник: Nature.com