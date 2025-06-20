Foxconn и Nvidia внедрят гуманоидных роботов на заводе в Хьюстоне

Опубликовано 20 июня 2025, 22:021 мин.
Foxconn и Nvidia внедрят гуманоидных роботов на заводе в ХьюстонеРоботы будут помогать в сборке серверов Nvidia GB300
Компании Foxconn и Nvidia готовятся к совместному внедрению гуманоидных роботов на новом заводе в Хьюстоне, где планируется производство серверов с искусственным интеллектом (ИИ). Это станет первым случаем, когда сборка продуктов Nvidia будет происходить с участием человекоподобных машин.
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Проект пока находится в стадии подготовки. Как сообщило агентство Reuters, стороны планируют заключить окончательное соглашение в ближайшие месяцы. Завершение установки и запуск гуманоидов на производственной линии намечены на первый квартал следующего года. Именно в этот период завод начнет выпускать ИИ-серверы Nvidia GB300.
Для Foxconn, тайваньского производителя электроники, это будет первый завод по производству серверов, на котором человекоподобные роботы будут задействованы в реальных производственных процессах.