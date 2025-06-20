Foxconn и Nvidia внедрят гуманоидных роботов на заводе в Хьюстоне

Проект пока находится в стадии подготовки. Как сообщило агентство Reuters, стороны планируют заключить окончательное соглашение в ближайшие месяцы. Завершение установки и запуск гуманоидов на производственной линии намечены на первый квартал следующего года. Именно в этот период завод начнет выпускать ИИ-серверы Nvidia GB300.

Для Foxconn, тайваньского производителя электроники, это будет первый завод по производству серверов, на котором человекоподобные роботы будут задействованы в реальных производственных процессах.