Foxconn и SoftBank наладят производство оборудования для дата-центров в Огайо

Продажа предприятия и оборудования стоимостью 375 млн долларов была согласована ранее в этом месяце. Новый собственник официально не назывался, однако представители Foxconn подтвердили, что этим покупателем стала SoftBank.

Проект будет реализован в рамках инициативы Stargate, представляющей собой совместное предприятие SoftBank, OpenAI и Oracle. Консорциум ставит цель ускорить развитие искусственного интеллекта в США и создать необходимую инфраструктуру для обработки больших объёмов данных. Об инициативе было объявлено в начале года, тогда представители администрации США сообщили, что общий объём инвестиций в проект может достигнуть 500 млрд долларов.

Foxconn отметила, что рабочая подготовка к запуску производства началась более полугода назад. По словам руководства компании, при выборе региона для размещения производственной базы учитывались такие факторы, как готовность площадки к запуску, доступность электроэнергии и возможность оперативного начала работ. Огайо был признан наиболее подходящим местом, и этот выбор поддержала SoftBank.