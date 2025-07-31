Foxconn и Teco объединятся для строительства дата-центров для ИИ

Foxconn, известная как основной сборщик iPhone, стремится диверсифицировать бизнес за пределами мобильной техники. Новое направление включает поставки серверных стоек, систем охлаждения и источников бесперебойного питания для ИИ-дата-центров. В рамках сделки Foxconn получит 10% акций Teco, в то время как Teco станет владельцем примерно 0,5% акций Foxconn.

Компании отметили, что планируют работать не только на азиатском рынке, но также выйти на рынки США и Ближнего Востока.