Foxconn и Teco объединятся для строительства дата-центров для ИИ

Опубликовано 31 июля 2025, 14:351 мин.
Foxconn и Teco объединятся для строительства дата-центров для ИИПартнёрство нацелено на рынки США и Ближнего Востока
Крупнейший в мире контрактный производитель электроники Foxconn заключил стратегическое соглашение с тайваньской компанией Teco Electric & Machinery, специализирующейся на производстве промышленных электродвигателей. Компании намерены совместно развивать проекты в сфере центров обработки данных для искусственного интеллекта (ИИ).
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Foxconn, известная как основной сборщик iPhone, стремится диверсифицировать бизнес за пределами мобильной техники. Новое направление включает поставки серверных стоек, систем охлаждения и источников бесперебойного питания для ИИ-дата-центров. В рамках сделки Foxconn получит 10% акций Teco, в то время как Teco станет владельцем примерно 0,5% акций Foxconn.
Компании отметили, что планируют работать не только на азиатском рынке, но также выйти на рынки США и Ближнего Востока.