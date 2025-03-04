Foxconn построит мега-завод ИИ-серверов в Мексике

Опубликовано 04 марта 2025, 17:151 мин.
Foxconn построит мега-завод ИИ-серверов в МексикеОн начнет работу в 2025—2026 году
Тайваньская компания Foxconn планирует завершить строительство мега-завода по сборке серверов на базе ИИ-чипов Nvidia GB200 в мексиканском штате Халиско в течение года. Об этом сообщил губернатор региона Пабло Лемус Наварро.
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Несмотря на возможные новые торговые пошлины со стороны администрации Дональда Трампа, проект стоимостью $ 900 млн будет реализован в два этапа. Сначала Foxconn расширит уже существующее предприятие в муниципалитете Эль-Сальто, а затем построит новый завод неподалеку. Завершение строительства ожидается к концу 2025 года или началу 2026 года.
В настоящее время компания занимается получением необходимых разрешений от муниципальных властей. Губернатор подчеркнул, что местное правительство окажет всестороннюю поддержку, включая налоговые льготы и ускоренное оформление документов.