Foxconn построит мега-завод ИИ-серверов в Мексике

Несмотря на возможные новые торговые пошлины со стороны администрации Дональда Трампа, проект стоимостью $ 900 млн будет реализован в два этапа. Сначала Foxconn расширит уже существующее предприятие в муниципалитете Эль-Сальто, а затем построит новый завод неподалеку. Завершение строительства ожидается к концу 2025 года или началу 2026 года.

В настоящее время компания занимается получением необходимых разрешений от муниципальных властей. Губернатор подчеркнул, что местное правительство окажет всестороннюю поддержку, включая налоговые льготы и ускоренное оформление документов.