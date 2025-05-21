Foxconn вложил $1,5 млрд в Индию на фоне переноса производства iPhone из Китая

США продолжают наращивать пошлины на импорт из Китая, особенно на продукцию технологических компаний. Эти меры серьезно затронули китайских поставщиков Apple — на некоторые категории продукции введены взаимные тарифы до 125%. На этом фоне американское правительство ожидает, что Apple переведет производство своих устройств в другие регионы, включая США.

Хотя Индия также сталкивается с импортными пошлинами, они значительно ниже китайских. Это делает страну привлекательной для расширения производства. В последние 12 месяцев Apple собрала в Индии устройств на сумму более 22 миллиардов долларов — на 60% больше, чем годом ранее. Сейчас в стране работают не только Foxconn, но и такие партнеры компании, как Tata Electronics и Pegatron.