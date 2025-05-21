Foxconn вложил $1,5 млрд в Индию на фоне переноса производства iPhone из Китая

Опубликовано 21 мая 2025, 05:151 мин.
Foxconn вложил $1,5 млрд в Индию на фоне переноса производства iPhone из КитаяApple усиливает сборку смартфонов в Индии из-за тарифного давления
Производственный партнер Apple — компания Foxconn — инвестировал 1,5 миллиарда долларов в расширение производственных мощностей в Индии. Это стало частью стратегии по постепенному переносу сборки iPhone из Китая на фоне растущего давления со стороны США и усложнений в глобальной цепочке поставок.
США продолжают наращивать пошлины на импорт из Китая, особенно на продукцию технологических компаний. Эти меры серьезно затронули китайских поставщиков Apple — на некоторые категории продукции введены взаимные тарифы до 125%. На этом фоне американское правительство ожидает, что Apple переведет производство своих устройств в другие регионы, включая США.
Хотя Индия также сталкивается с импортными пошлинами, они значительно ниже китайских. Это делает страну привлекательной для расширения производства. В последние 12 месяцев Apple собрала в Индии устройств на сумму более 22 миллиардов долларов — на 60% больше, чем годом ранее. Сейчас в стране работают не только Foxconn, но и такие партнеры компании, как Tata Electronics и Pegatron.