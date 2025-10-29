Foxconn внедрит гуманоидных роботов на заводе в Хьюстоне

Компания уточнила, что на предприятии появятся роботы, работающие на базе модели NVIDIA Isaac GR00T N. Это позволит создать эталонное «умное» производство с использованием технологий искусственного интеллекта.

По информации Foxconn, запуск роботизированных систем на линиях планируется в первом квартале 2026 года. Таким образом, хьюстонская фабрика станет одной из первых, где гуманоиды будут применяться для промышленной сборки оборудования.

Помимо этого, компания намерена увеличить выпуск серверов с поддержкой ИИ на заводах в Техасе, Висконсине и Калифорнии.