Foxconn внедрит гуманоидных роботов на заводе в Хьюстоне

Они будут работать на базе модели Nvidia
Foxconn, основной поставщик серверов для Nvidia, планирует установить гуманоидных роботов на своем заводе в Хьюстоне. Эти машины будут задействованы в производстве серверов для систем искусственного интеллекта (ИИ).
Компания уточнила, что на предприятии появятся роботы, работающие на базе модели NVIDIA Isaac GR00T N. Это позволит создать эталонное «умное» производство с использованием технологий искусственного интеллекта.

По информации Foxconn, запуск роботизированных систем на линиях планируется в первом квартале 2026 года. Таким образом, хьюстонская фабрика станет одной из первых, где гуманоиды будут применяться для промышленной сборки оборудования.

Помимо этого, компания намерена увеличить выпуск серверов с поддержкой ИИ на заводах в Техасе, Висконсине и Калифорнии.

