Foxconn заставляла сверхурочно работать сотрудников на сборке iPhone 17, — СМИ

В разгар производства на заводе Foxconn работало до 200 000 человек, из которых более половины были временными работниками, что значительно превышало допустимый китайским законодательством предел в 10%. Работники, уволившиеся до получения окончательного расчёта, происходившего на следующий месяц после аванса, не получали компенсации за сверхурочную работу.

Среди прочих нарушений были зафиксированы превышение максимальной продолжительности рабочего времени, дискриминация при найме, недостаточное обеспечение средствами индивидуальной защиты и психологическое давление на персонал. Хотя внутренняя политика Apple ограничивала рабочую неделю 60 часами, на практике многие сотрудники Foxconn работали до 75 часов в неделю.