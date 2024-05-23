Fplus создали планшет с поддержкой четырёх разных ОС

На конференции ЦИПР-2024 Fplus представил новый планшет T1100-RUS, который использует российскую операционную систему «РЕД ОС М». Эта система объединяет функции мобильного устройства и компьютера, обеспечивая возможность использования различных приложений.

Планшет совместим с несколькими операционными системами, включая «РЕД ОС М», «Аврора» и «РОСА Мобайл». Он также поддерживает AOSP, версию Android с открытым исходным кодом, без сервисов Google, что даёт больше свободы выбора.

Fplus T1100-RUS имеет 11-дюймовый дисплей, мощный аккумулятор, восьмиядерный процессор, 6 ГБ оперативной и 128 Гб встроенной памяти. Его можно использовать как ноутбук, благодаря чехлу-клавиатуре. Устройство пользуется популярностью в корпоративном и государственном секторах.