Опубликовано 29 сентября 2024, 15:451 мин.
Франция будет запускать ракеты с площадки, построенной для российского «Союза»Россия ушла в ответ на санкции
Французское космическое агентство CNES заявило, что выбрало европейскую компанию MaiaSpace для использования стартовой площадки для запуска их малой ракеты-носителя во Французской Гвиане.
© MaiaSpace
Эта площадка изначально была создана для российской ракеты-носителя «Союз», но Россия ушла из проекта в ответ на санкции. До последнего времени площадка простаивала, и MaiaSpace заявила, что потратит несколько десятков млн евро на адаптацию площадки.
Это решение считается экономически эффективным для европейских проектов — поможет снизить затраты. Компания рассматривала несколько вариантов места для запуска, но предпочла Французскую Гвиану из-за географического положения и возможности запуска в диапазоне наклонений для поддержки созвездий.