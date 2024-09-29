Франция будет запускать ракеты с площадки, построенной для российского «Союза»

Эта площадка изначально была создана для российской ракеты-носителя «Союз», но Россия ушла из проекта в ответ на санкции. До последнего времени площадка простаивала, и MaiaSpace заявила, что потратит несколько десятков млн евро на адаптацию площадки.

Это решение считается экономически эффективным для европейских проектов — поможет снизить затраты. Компания рассматривала несколько вариантов места для запуска, но предпочла Французскую Гвиану из-за географического положения и возможности запуска в диапазоне наклонений для поддержки созвездий.