Франция и ОАЭ создадут центр обработки данных для ИИ мощностью 1 ГВт

Опубликовано 07 февраля 2025, 15:081 мин.
Франция и ОАЭ создадут центр обработки данных для ИИ мощностью 1 ГВтСтраны инвестируют до 50 миллиардов долларов в совместный проект
Франция и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) заключили соглашение о создании совместного центра обработки данных, предназначенного для искусственного интеллекта (ИИ). Проект, объем инвестиций в который составит от 30 до 50 миллиардов долларов, предполагает создание центра мощностью 1 гигаватт, сообщили в офисе президента Франции.
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Франция и ОАЭ планируют вложиться в развитие ключевых направлений, включая производство передовых чипов, строительство центров обработки данных, привлечение талантов и создание облачных инфраструктур. Также обсуждается концепция «виртуальных посольств данных «- цифровых пространств, которые обеспечат суверенный контроль над данными в обеих странах.
Первый этап инвестиций будет объявлен в рамках делового форума Choose France в 2024 году. Франция уже определила 35 площадок, которые могут стать местами размещения мощных дата-центров.