Франция и ОАЭ создадут центр обработки данных для ИИ мощностью 1 ГВт

Франция и ОАЭ планируют вложиться в развитие ключевых направлений, включая производство передовых чипов, строительство центров обработки данных, привлечение талантов и создание облачных инфраструктур. Также обсуждается концепция «виртуальных посольств данных «- цифровых пространств, которые обеспечат суверенный контроль над данными в обеих странах.

Первый этап инвестиций будет объявлен в рамках делового форума Choose France в 2024 году. Франция уже определила 35 площадок, которые могут стать местами размещения мощных дата-центров.