Франция может передать Украине оружие SCALP: что это такое и для чего

Фролов отметил, что более дальнобойных ракет в распоряжении французской армии просто нет. По мнению эксперта, Франция вряд ли расстанется с большим количеством таких боеприпасов, «разве что несколько штук». Эксперт отметил, что с дальнобойными Франция передаст и базовую версию SCALP.

Экспортная версия SCALP оснащена турбореактивным двигателем, обеспечивающим поражение целей на расстоянии до 250 км. Ракета может нести боевую нагрузку весом до 700 кг. Большую часть пути до цели ракета преодолевает на высоте 100-150 метров, а перед атакой снижается до 50 метров, что затрудняет обнаружение боеприпаса.