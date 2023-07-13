Франция может передать Украине оружие SCALP: что это такое и для чего

Франция может передать Украине оружие SCALP: что это такое и для чегоЭто дальнобойные крылатые ракеты
Военный эксперт Андрей Фролов прокомментировал информацию о передаче Францией Украине дальнобойных крылатых ракет Système de croisière conventionnel autonome à longue portée Emploi General (SCALP EG).
Фролов отметил, что более дальнобойных ракет в распоряжении французской армии просто нет. По мнению эксперта, Франция вряд ли расстанется с большим количеством таких боеприпасов, «разве что несколько штук». Эксперт отметил, что с дальнобойными Франция передаст и базовую версию SCALP.
Экспортная версия SCALP оснащена турбореактивным двигателем, обеспечивающим поражение целей на расстоянии до 250 км. Ракета может нести боевую нагрузку весом до 700 кг. Большую часть пути до цели ракета преодолевает на высоте 100-150 метров, а перед атакой снижается до 50 метров, что затрудняет обнаружение боеприпаса.
Более дальнобойных SCALP EG у французов мало. Не думаю, что они будут отдавать их Киеву, разве что несколько штук. Скорее всего, передадут ракеты базовой версии с меньшей дальностью. Они более раннего года выпуска и менее совершенны.