Наука и технологии
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Франция обеспечит Украину вертолётами Airbus

Сообщается о 50 единицах техники
Как стало известно, уже в 2022 году Украина получит от Франции 50 вертолётов, произведённых компанией Airbus Helicopters.
Франция обеспечит Украину вертолётами Airbus

Информацией об скором приобретении поделился министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. По его словам, вся техника будет использована в рамках проектов «Единое аэромедицинское пространство» и «Европейский хаб пожарной безопасности».

На следующий год есть очень амбициозные планы на качественное оснащение техникой и статус крупнейшего в Европе парка авиатехники. Так, мы получим 50 современных вертолётов французского производства Airbus Helicopters.

Вместе с тем Монастырский заявил, что Украина планирует увеличить авиапарк Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. И в рамках проекта «Единое аэромедицинское пространство» стране удастся покрыться пунктами базирования вертолётов для эвакуации и транспортировки донорских биоматериалов.

Источник: ТАСС
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