Франция обеспечит Украину вертолётами Airbus

Франция обеспечит Украину вертолётами AirbusСообщается о 50 единицах техники
Информацией об скором приобретении поделился министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. По его словам, вся техника будет использована в рамках проектов «Единое аэромедицинское пространство» и «Европейский хаб пожарной безопасности».
На следующий год есть очень амбициозные планы на качественное оснащение техникой и статус крупнейшего в Европе парка авиатехники. Так, мы получим 50 современных вертолётов французского производства Airbus Helicopters.
Вместе с тем Монастырский заявил, что Украина планирует увеличить авиапарк Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. И в рамках проекта «Единое аэромедицинское пространство» стране удастся покрыться пунктами базирования вертолётов для эвакуации и транспортировки донорских биоматериалов.