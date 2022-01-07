Франция оштрафовала Google на рекордные 150 миллионов евро

Наука и технологии
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Франция оштрафовала Google на рекордные 150 миллионов евроВ рублях это более 10 миллиардов
В сети появилась информация о том, что французская комиссия по информатике и гражданским свободам (CNIL) выписала очередной штраф Google. На этот раз речь идёт о рекордной сумме в 150 млн евро (около 13 млрд рублей).
Что интересно, это не первый подобный случай. Ранее организация уже штрафовала поискового гиганта. Правда, тогда речь шла о чуть меньшей сумме — 100 млн евро.
Как и прежде, причиной наказания для Google является политика компании относительно cookie-файлов. По мнению комиссии, IT-гигант обязан давать пользователям возможность «легко отказаться» от них.
Вместе с Google под раздачу попала и Meta (экс-Facebook). Правда, размер штрафа для компании Цукерберга чуть меньше — 60 млн евро.
CNIL дала технологическим корпорациям три месяца на исправление ситуации. Если они не успеют, то получат дополнительный штраф в размере 100 тыс евро за каждый день просрочки.
Источник: Reuters