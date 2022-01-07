Наука и технологии
Сегодня в 05:10
1 мин.

Франция оштрафовала Google на рекордные 150 миллионов евро

В рублях это более 10 миллиардов
В сети появилась информация о том, что французская комиссия по информатике и гражданским свободам (CNIL) выписала очередной штраф Google. На этот раз речь идёт о рекордной сумме в 150 млн евро (около 13 млрд рублей).
Франция оштрафовала Google на рекордные 150 миллионов евро

Что интересно, это не первый подобный случай. Ранее организация уже штрафовала поискового гиганта. Правда, тогда речь шла о чуть меньшей сумме — 100 млн евро.

Как и прежде, причиной наказания для Google является политика компании относительно cookie-файлов. По мнению комиссии, IT-гигант обязан давать пользователям возможность «легко отказаться» от них.

Вместе с Google под раздачу попала и Meta (экс-Facebook). Правда, размер штрафа для компании Цукерберга чуть меньше — 60 млн евро.

CNIL дала технологическим корпорациям три месяца на исправление ситуации. Если они не успеют, то получат дополнительный штраф в размере 100 тыс евро за каждый день просрочки.

Источник: Reuters
Новости партнеров
Новости партнеров