Франция оштрафовала Google на рекордные 150 миллионов евро

Что интересно, это не первый подобный случай. Ранее организация уже штрафовала поискового гиганта. Правда, тогда речь шла о чуть меньшей сумме — 100 млн евро.

Как и прежде, причиной наказания для Google является политика компании относительно cookie-файлов. По мнению комиссии, IT-гигант обязан давать пользователям возможность «легко отказаться» от них.

Вместе с Google под раздачу попала и Meta (экс-Facebook). Правда, размер штрафа для компании Цукерберга чуть меньше — 60 млн евро.

CNIL дала технологическим корпорациям три месяца на исправление ситуации. Если они не успеют, то получат дополнительный штраф в размере 100 тыс евро за каждый день просрочки.