Опубликовано 04 сентября 2025, 15:45
Франция оштрафовала Google на $381 млн за рекламу в Gmail

Регулятор дал компании полгода на исправления
Французский орган по защите данных CNIL оштрафовал Google на 325 миллионов евро, что составляет около 381 миллиона долларов. Нарушения связаны с тем, что пользователям Gmail показывалась реклама между письмами, а также использовались рекламные cookies без их согласия.
© Rafael Garcin

Регулятор установил, что при создании новых аккаунтов Google автоматически подключал инструменты отслеживания для рекламы. Пользователи при этом не давали подтверждения на использование таких технологий.

CNIL обязала компанию в течение полугода изменить работу сервисов. В частности, реклама в Gmail не должна отображаться без предварительного согласия, а при регистрации аккаунта пользователь должен сам разрешить использование рекламных трекеров. В противном случае Google и её ирландскому подразделению грозит штраф в размере 100 тысяч евро за каждый день задержки.

В компании сообщили, что изучают решение французских властей. Представители отметили, что пользователи всегда могли управлять показом рекламы в продуктах Google. Также было сказано, что за последние два года были внесены изменения: при регистрации аккаунта появилась возможность отказаться от персонализированной рекламы, а в Gmail был изменён способ отображения рекламных сообщений.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
