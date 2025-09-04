Франция оштрафовала Google на $381 млн за рекламу в Gmail

Регулятор установил, что при создании новых аккаунтов Google автоматически подключал инструменты отслеживания для рекламы. Пользователи при этом не давали подтверждения на использование таких технологий.

CNIL обязала компанию в течение полугода изменить работу сервисов. В частности, реклама в Gmail не должна отображаться без предварительного согласия, а при регистрации аккаунта пользователь должен сам разрешить использование рекламных трекеров. В противном случае Google и её ирландскому подразделению грозит штраф в размере 100 тысяч евро за каждый день задержки.

В компании сообщили, что изучают решение французских властей. Представители отметили, что пользователи всегда могли управлять показом рекламы в продуктах Google. Также было сказано, что за последние два года были внесены изменения: при регистрации аккаунта появилась возможность отказаться от персонализированной рекламы, а в Gmail был изменён способ отображения рекламных сообщений.