Франция оштрафовала Google на $381 млн за рекламу в Gmail

Франция оштрафовала Google на $381 млн за рекламу в GmailРегулятор дал компании полгода на исправления
Регулятор установил, что при создании новых аккаунтов Google автоматически подключал инструменты отслеживания для рекламы. Пользователи при этом не давали подтверждения на использование таких технологий.
CNIL обязала компанию в течение полугода изменить работу сервисов. В частности, реклама в Gmail не должна отображаться без предварительного согласия, а при регистрации аккаунта пользователь должен сам разрешить использование рекламных трекеров. В противном случае Google и её ирландскому подразделению грозит штраф в размере 100 тысяч евро за каждый день задержки.
В компании сообщили, что изучают решение французских властей. Представители отметили, что пользователи всегда могли управлять показом рекламы в продуктах Google. Также было сказано, что за последние два года были внесены изменения: при регистрации аккаунта появилась возможность отказаться от персонализированной рекламы, а в Gmail был изменён способ отображения рекламных сообщений.