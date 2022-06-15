Франция представила 140-мм пушку для танка будущего

Анонс новинки состоялся в рамках выставка Eurosatory в Париже. Сообщается, что свежей моделью пушки может оснащаться франко-немецкий танк будущего Main Ground Combat System (MGCS).

В основу орудия легли наработки, использованные в рамках работ над проектом FTMA в 1990-х годах. По планам создателей, прототип пушки должен быть завершён уже к 2023 году.

Ещё одним кандидатом на получение Ascalon является танк Enhanced Main Battle Tank (EMBT). Правда его, всё на той же выставке, показали с серийной пушкой калибра 120 мм, которая получила новые снаряды SHARD.

Напомним, что ранее в Сети появилась информация об анонсе немецкого танка KF51 Panther с пушкой калибра 130 мм в рамках выставки Eurosatory.