Франция выкупит ключевые активы IT-гиганта Atos из-за долгов

Французский технологический гигант Atos оказался на грани банкротства из-за долгов, размер которых приближается к пяти миллиардам евро. Эта ситуация вызвала обеспокоенность по поводу кибербезопасности предстоящих Олимпийских игр, поскольку Atos отвечает за управление системой аккредитации на этом мероприятии.

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что направил Atos письмо о намерениях приобрести все «суверенные активы» компании. Под суверенными активами подразумеваются суперкомпьютеры, сервера, использующие искусственный интеллект и квантовые вычисления, а также продукты, связанные с кибербезопасностью.

Общая выручка этих подразделений составляет около 900 миллионов евро в год, а штат сотрудников насчитывает порядка 4000 человек, большинство из которых находятся во Франции. Французское государство уже предоставило Atos кредит в размере 50 миллионов евро, чтобы помочь компании стабилизировать свое положение.

По словам министра финансов, к выкупу активов Atos могут присоединиться и другие французские компании.