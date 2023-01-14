Франция заподозрила американских айтишников в шпионаже

Франция заподозрила американских айтишников в шпионажеОб этом заявил глава «кибервойск» республики
Глава командования сил киберобороны ВС Франции (ComCyber) Эмерик де Бонмезон выразил опасения в связи с растущим влиянием и возможным шпионажем со стороны американских «кибервоенных», которых во Франции и в целом в Евросоюзе становится всё больше.
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Чиновник подчеркнул, что под предлогом технической поддержки со стороны США, усилившейся «после начала конфликта на Украине, чтобы отследить возможное российские вмешательство», может скрываться сбор разведывательных данных как раз о французской стороне. То есть речь идёт о шпионаже.
«С точки зрения кибербезопасности, сам факт того, что государство предоставляет доступ другому государству, пусть и дружескому, к своим конфиденциальным данным, открывает возможность для сбора разведывательных данных, а значит и для шпионажа», — заявил де Бонмезон.
Он также отметил, что операции американских специалистов по кибербезопасности являются «достаточно агрессивными».