Франция заподозрила американских айтишников в шпионаже

Чиновник подчеркнул, что под предлогом технической поддержки со стороны США, усилившейся «после начала конфликта на Украине, чтобы отследить возможное российские вмешательство», может скрываться сбор разведывательных данных как раз о французской стороне. То есть речь идёт о шпионаже.

«С точки зрения кибербезопасности, сам факт того, что государство предоставляет доступ другому государству, пусть и дружескому, к своим конфиденциальным данным, открывает возможность для сбора разведывательных данных, а значит и для шпионажа», — заявил де Бонмезон.

Он также отметил, что операции американских специалистов по кибербезопасности являются «достаточно агрессивными».