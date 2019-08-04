Француз пересёк Ла-Манш на летающей доске

Это уже вторая попытка Запаты по преодолению Ла-Манша на своём изобретении. Первая попытка состоялась 25 июля 2019 года не увенчалась успехом и француз упал в воду на середине маршрута.

Также ранее в этом году на французском праздновании Дня взятия Бастилии Запата принял участие в военном параде, удивив публику появлением «летающего человека».

Летающая доска Flyboard Air оснащена пятью турбинами и работает на керосине. Топливо размещается в «рюкзаке» пилота. Устройство способно развивать скорость до 190 км/ч.