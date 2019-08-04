Француз пересёк Ла-Манш на летающей доске

Француз Фрэнки Запата (Franky Zapata), изобретатель и спортсмен, впервые успешно преодолел пролив Ла-Манш на летающей доске Flyboard Air.
Перелёт транслировался французскими телеканалами в прямом эфире. Полёт длился около 20 минут и за это время Запата сумел преодолеть целых 35,4 км. Он стартовал Сангатте около Калле и приземлился Дувре.
Это уже вторая попытка Запаты по преодолению Ла-Манша на своём изобретении. Первая попытка состоялась 25 июля 2019 года не увенчалась успехом и француз упал в воду на середине маршрута.
Также ранее в этом году на французском праздновании Дня взятия Бастилии Запата принял участие в военном параде, удивив публику появлением «летающего человека».
Летающая доска Flyboard Air оснащена пятью турбинами и работает на керосине. Топливо размещается в «рюкзаке» пилота. Устройство способно развивать скорость до 190 км/ч.