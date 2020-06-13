Французская атомная подлодка испытала новую баллистическую ракету

Согласно имеющимся данным, тестовый запуск был произведен еще 12 июня из акватории Атлантики, при этом стоит отметить, что ракета не была оснащена ядерной боевой частью. К слову, несмотря на то, что она крайне похожа на американскую баллистическую ракету UGM-133A Trident II, дальность полета у нее все же несколько меньше, примерно 9 тыс км.

К слову, официально не было заявлено о том, что испытывается именно что модификация ракеты, получившей обозначение M51.3. Но эксперты высказались о том, что вероятность испытания военными именно новой версии ракеты, крайне высока.