Французская прокуратура может растянуть расследование дела Дурова на несколько месяцев

Дурова обвиняют в ряде серьезных правонарушений, включая «соучастие в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой», за что ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Процесс может затянуться, так как следствию предстоит завершить расследование, после чего прокуратура примет решение о прекращении дела или его передаче в уголовный суд с возможной переквалификацией преступлений.

Напомним, что Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Парижа Ле-Бурже и вскоре отпущен под залог в €5 млн с обязательством отмечаться в полиции два раза в неделю и запретом на выезд из страны.