Наука и технологии
Опубликовано 03 сентября 2024, 07:49
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Французская прокуратура может растянуть расследование дела Дурова на несколько месяцев

Остается надеяться на лучшее
Прокуратура Франции сообщила, что расследование по делу основателя Telegram Павла Дурова может продлиться несколько месяцев.
Французская прокуратура может растянуть расследование дела Дурова на несколько месяцев

© РИА Новости

Дурова обвиняют в ряде серьезных правонарушений, включая «соучастие в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой», за что ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Процесс может затянуться, так как следствию предстоит завершить расследование, после чего прокуратура примет решение о прекращении дела или его передаче в уголовный суд с возможной переквалификацией преступлений.

Напомним, что Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Парижа Ле-Бурже и вскоре отпущен под залог в €5 млн с обязательством отмечаться в полиции два раза в неделю и запретом на выезд из страны.

Источник:РИА Новости
Автор:Булат Кармак
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