Французские ученые предположили, что курение может замедлить распространение коронавируса в организме

Так, статистика показывает, что среди 11 тыс госпитализированных пациентов, у которых был обнаружен COVID-19, всего лишь 8,5% курильщиков. При этом важно понимать, что всего во Франции ежедневно курит более четверти населения — около 25,4%. Таким образом, в центре AP-HP предположили, что никотин может быть эффективным веществом для сдерживания распространения вируса в клетках организма.

”Среди заразившихся COVID-19 примерно на 80% меньше курильщиков, чем среди населения в целом, если рассматривать людей того же пола и возраста. Наше исследование наводит на мысль, что вероятность заражения с сильно выраженными симптомами у курильщиков гораздо ниже, чем у остального населения", - отмечают авторы исследования”, — рассказал профессор Захир Амуру.