Наука и технологии
Сегодня в 10:01
Французские военные испытали новейшую баллистическую ракету М51
Запуск состоялся с не совсем ожидаемой «площадки»
В сети появилась информация о свежих испытаниях, проведённых французскими военными. Они протестировали баллистическую ракету М51.
При этом сообщается, что запуск состоялся не с подводной лодки типа Triomphant, с которой было бы логичнее это сделать, а с наземного ракетного полигона французских Вооруженных сил. Naval News пишет, что в качестве места падения ракеты была выбрана Северная Атлантика.
Разумеется, боеприпас запустили без ядерных боевых частей. При этом представители Минобороны Франции отметили, что «запуск, проведённый в рамках программы M51, ещё раз демонстрирует превосходство высоких технологий, используемых французской промышленностью в этой области».
Напомним, что M51 является новейшей баллистической ракетой, которая должна будет заменить устаревшие M45. В каждой ракете размещается от 6 до 10 термоядерных боеголовок TN 75 независимого наведения.