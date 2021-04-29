Французские военные испытали новейшую баллистическую ракету М51

Разумеется, боеприпас запустили без ядерных боевых частей. При этом представители Минобороны Франции отметили, что «запуск, проведённый в рамках программы M51, ещё раз демонстрирует превосходство высоких технологий, используемых французской промышленностью в этой области».

Напомним, что M51 является новейшей баллистической ракетой, которая должна будет заменить устаревшие M45. В каждой ракете размещается от 6 до 10 термоядерных боеголовок TN 75 независимого наведения.