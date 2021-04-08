Наука и технологии
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Французские военные испытали робота-пса во время боевых учений
Увы, не обошлось без негативного момента
В сети появилась информация о необычных двухдневных военных испытаниях, проведённых во Франции. В рамках учений, бойцы взаимодействовали с роботом-псом, созданным компанией Boston Dynamics.
По данным The Verge, девайс отправляли на разведку. Причём использовался он как на городских улицах, так и в помещениях. Военная школа Сен-Сир закупила Spot для того, чтобы тренировать курсантов и отрабатывать технику ведения боя при поддержке роботов.
В числе минусов разработки Boston Dynamics была названа автономность: по словам курсантов, их робопёс разрядился во время упражнения. Из-за это в дальнейшем устройство весом 31 кг им пришлось нести на себе.
Отметим, что ранее Spot уже проходил подобное тестирование. Правда тогда робота отдали американским полицейским.