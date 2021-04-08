Французские военные испытали робота-пса во время боевых учений

В числе минусов разработки Boston Dynamics была названа автономность: по словам курсантов, их робопёс разрядился во время упражнения. Из-за это в дальнейшем устройство весом 31 кг им пришлось нести на себе.

Отметим, что ранее Spot уже проходил подобное тестирование. Правда тогда робота отдали американским полицейским.