Французский антимонопольный регулятор отклонил жалобу на Microsoft

Qwant, исторически использовавшая платформу Microsoft Bing для предоставления поисковых результатов и новостей, обвиняла американскую компанию в злоупотреблении доминирующим положением. В частности, утверждалось о навязывании ограничений в поисковой выдаче и контекстной рекламе, что якобы мешало развитию собственного поискового движка и технологий искусственного интеллекта.

Регулятор также отказался принимать обеспечительные меры против Microsoft, которые требовала французская компания. Представители Microsoft подтвердили приверженность предоставлению качественных поисковых услуг и поддержке инноваций для партнеров во Франции и Европе.