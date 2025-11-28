Французский антимонопольный регулятор отклонил жалобу на Microsoft

Опубликовано 28 ноября 2025, 23:531 мин.
Французский антимонопольный регулятор отклонил жалобу на MicrosoftПоисковик Qwant обвинял компанию в злоупотреблении положением
Французский антимонопольный регулятор Autorité de la Concurrence отклонил жалобу, поданную против компании Microsoft местной поисковой системой Qwant. Ведомство сочло, что заявитель не предоставил достаточно убедительных доказательств в поддержку своих претензий.
© Ferra.ru
Qwant, исторически использовавшая платформу Microsoft Bing для предоставления поисковых результатов и новостей, обвиняла американскую компанию в злоупотреблении доминирующим положением. В частности, утверждалось о навязывании ограничений в поисковой выдаче и контекстной рекламе, что якобы мешало развитию собственного поискового движка и технологий искусственного интеллекта.
Регулятор также отказался принимать обеспечительные меры против Microsoft, которые требовала французская компания. Представители Microsoft подтвердили приверженность предоставлению качественных поисковых услуг и поддержке инноваций для партнеров во Франции и Европе.