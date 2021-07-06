Французский корабль-разведчик заплыл на территорию России

На данный момент известно, что корабль занимается радиоэлектронной разведкой. Делается это в интересах управления соответствующей военной службы Франции, сообщает РБК. Никаких подробностей касательно сроков нахождения «Дюпьи Де Лом» на территории российской акватории пока неизвестно.

Отметим, что совсем недавно, 23 июня, британский эсминец Defender также проник за пределы российской границы, войдя территориальные воды у мыса Фиолент на три километра. Российский пограничный сторожевой корабль отреагировал на это двумя предупредительными выстрелами, а Су-24М провёл предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца.