Французский стартап Mistral выпустил Magistral — конкурента DeepSeek R1 и ChatGPT

Она создана для конкуренции с такими продвинутыми ИИ, как DeepSeek R1 и ChatGPT o1. Главное отличие Magistral — возможность пошагового отслеживания логики, по которой нейросеть приходит к выводу, что делает её особенно полезной в задачах, требующих прозрачности и объяснимости.

Magistral будет доступна в двух версиях: открытой Small и закрытой Medium для корпоративного использования. Модель Small распространяется бесплатно и с открытым исходным кодом, что даёт исследователям и разработчикам возможность изучить её архитектуру.

Версия Medium предназначена для бизнеса и показывает производительность, сопоставимую с DeepSeek R1 — в бенчмарке AIME-24 она набрала 73,6%, тогда как R1 — 79,8%. Модель Small отстает незначительно, показывая 70,7%.

Возможности Magistral уже можно опробовать в официальном чат-боте Mistral — там появилась кнопка Think, активирующая новую рассуждающую модель.