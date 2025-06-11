Французский стартап Mistral выпустил первую в Европе «рассуждающую» модель ИИ

Новинка получила название Magistral и выпускается в двух вариантах — Small с открытым исходным кодом и более мощная версия Medium для корпоративного использования. Обе модели способны строить ответы на основе промежуточных умозаключений, приближая ИИ к более сложным и осознанным формам мышления.

Запуск Magistral — попытка Mistral догнать американских и китайских лидеров отрасли, таких как OpenAI и Google, которые уже начали выпускать подобные модели. Китайский стартап DeepSeek также успел выйти вперед в начале года, предлагая дешевые и доступные версии моделей с открытым исходным кодом.