Французский стартап Mistral выпустил первую в Европе «рассуждающую» модель ИИ

Опубликовано 11 июня 2025, 18:271 мин.
Французский стартап Mistral выпустил первую в Европе «рассуждающую» модель ИИЧтобы догнать США и Китай
Французский стартап Mistral представил первую в Европе языковую модель искусственного интеллекта (ИИ), способную к логическому рассуждению. Эта технология, основанная на пошаговом подходе к решению задач, стала альтернативой привычному увеличению объема данных и вычислительных мощностей, который уже достиг пределов эффективности.
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Новинка получила название Magistral и выпускается в двух вариантах — Small с открытым исходным кодом и более мощная версия Medium для корпоративного использования. Обе модели способны строить ответы на основе промежуточных умозаключений, приближая ИИ к более сложным и осознанным формам мышления.
Запуск Magistral — попытка Mistral догнать американских и китайских лидеров отрасли, таких как OpenAI и Google, которые уже начали выпускать подобные модели. Китайский стартап DeepSeek также успел выйти вперед в начале года, предлагая дешевые и доступные версии моделей с открытым исходным кодом.