Французский суд арестовал имущество Google по требованию управляющего российской ООО «Гугл»

Решение принято в рамках обеспечения исполнения постановления Арбитражного суда Москвы, который признал незаконным вывод €112 млн дивидендов в пользу материнской Google International LLC — незадолго до признания российской «дочки» неплатежеспособной.

Российский суд квалифицировал выплату как умышленную попытку уйти от обязательств перед сотрудниками, поставщиками и клиентами. Поскольку у Google не осталось активов в России, управляющий добивается исполнения решений в зарубежных юрисдикциях.

Французский арест — первый шаг. Он сохранит активы до тех пор, пока парижский суд не рассмотрит требование по существу.

Если оно будет удовлетворено, стоимость акций направят на погашение долгов российских кредиторов.

Google France — единственный акционер Google International LLC и крупный центр продаж рекламы Google в Европе. Ее выручка в 2024 году составила €1,31 млрд.