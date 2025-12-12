Французский суд арестовал имущество Google по требованию управляющего российской ООО «Гугл»Это точно наш таймлайн?
Решение принято в рамках обеспечения исполнения постановления Арбитражного суда Москвы, который признал незаконным вывод €112 млн дивидендов в пользу материнской Google International LLC — незадолго до признания российской «дочки» неплатежеспособной.
Российский суд квалифицировал выплату как умышленную попытку уйти от обязательств перед сотрудниками, поставщиками и клиентами. Поскольку у Google не осталось активов в России, управляющий добивается исполнения решений в зарубежных юрисдикциях.
Французский арест — первый шаг. Он сохранит активы до тех пор, пока парижский суд не рассмотрит требование по существу.
Если оно будет удовлетворено, стоимость акций направят на погашение долгов российских кредиторов.
Google France — единственный акционер Google International LLC и крупный центр продаж рекламы Google в Европе. Ее выручка в 2024 году составила €1,31 млрд.