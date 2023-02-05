Французский ВУЗ отправил студентов на пересдачу из-за пользования искусственным интеллектом

Студенты использовали ChatGPT для сдачи экзамена по новейшей истории Японии, они должны были пройти тест с несколькими вариантами ответов. Экзамен проходил удалённо.

Преподаватели заметили, что у нескольких студентов ответы были очень похожими, с одинаковой логикой и контекстом. Это и помогло обнаружить обман.

Теперь все студенты должны пересдать экзамен очно, по каждому будет принято индивидуальное решение, согласно французским законам, исходя из конкретного случая мошенничества.

«Это первый случай в Страсбургском университете, других на сегодняшний день у нас нет», — сообщил представитель университета.