Наука и технологии
01:54, 05 февраля 2023
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Французский ВУЗ отправил студентов на пересдачу из-за пользования искусственным интеллектом

Теперь будут разбираться в связи с мошенничеством

Около 20 студентов Страсбургского университета во Франции заставили пересдавать экзамен из-за уловок, связанных с использованием чат-бота ChatGPT. Такое произошло впервые.

Французский ВУЗ отправил студентов на пересдачу из-за пользования искусственным интеллектом

Фото: France24.com

Студенты использовали ChatGPT для сдачи экзамена по новейшей истории Японии, они должны были пройти тест с несколькими вариантами ответов. Экзамен проходил удалённо.

Преподаватели заметили, что у нескольких студентов ответы были очень похожими, с одинаковой логикой и контекстом. Это и помогло обнаружить обман.

Теперь все студенты должны пересдать экзамен очно, по каждому будет принято индивидуальное решение, согласно французским законам, исходя из конкретного случая мошенничества.

«Это первый случай в Страсбургском университете, других на сегодняшний день у нас нет», — сообщил представитель университета.

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