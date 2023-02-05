Французский ВУЗ отправил студентов на пересдачу из-за пользования искусственным интеллектом

Французский ВУЗ отправил студентов на пересдачу из-за пользования искусственным интеллектомТеперь будут разбираться в связи с мошенничеством
Около 20 студентов Страсбургского университета во Франции заставили пересдавать экзамен из-за уловок, связанных с использованием чат-бота ChatGPT. Такое произошло впервые.
Фото: France24.com
Студенты использовали ChatGPT для сдачи экзамена по новейшей истории Японии, они должны были пройти тест с несколькими вариантами ответов. Экзамен проходил удалённо.
Преподаватели заметили, что у нескольких студентов ответы были очень похожими, с одинаковой логикой и контекстом. Это и помогло обнаружить обман.
Теперь все студенты должны пересдать экзамен очно, по каждому будет принято индивидуальное решение, согласно французским законам, исходя из конкретного случая мошенничества.
«Это первый случай в Страсбургском университете, других на сегодняшний день у нас нет», — сообщил представитель университета.